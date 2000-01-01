Planifiez votre démo pour association à but non lucratif
Obtenez un impact que les donateurs ne peuvent ignorer
Transformez des programmes dispersés en résultats mesurables qui sécurisent un financement durable
Accédez à des cadres éprouvés permettant à des associations comme la vôtre d'augmenter l'engagement de 70 % et la fidélisation des membres de 86 %
J'ai passé tout un trimestre à rechercher des plateformes et quand nous avons trouvé Mighty Pro, c'était parfaitement adapté à notre association.
Laissez nos spécialistes associatifs vous montrer ce qui est possible
Nous utiliserons ces informations pour orienter notre conversation vers les objectifs et priorités actuelles de votre organisation
I'm buying for my business
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Nous avons transformé notre communauté forte de 54 000 membres en un vrai changement de politique du diabète à l'échelle nationale. Les applications ont été essentielles.
Avec vos propres applications, vous contrôlez tout.
Rejoignez 1 436 associations ayant choisi des applis de marque et des analyses poussées, car les donateurs financent ce qu'ils peuvent voir et mesurer.
Applications de marque
Programmes
Événements
Communauté
Dons
Nous dispensons des formations à 1 000 organisations membres à travers des hubs régionaux qui sont possibles uniquement grâce à Mighty.
Calculateur d'opportunité de financement
Calculez votre nouveau potentiel de financement
Découvrez combien de financements supplémentaires vous pourriez obtenir avec des indicateurs d'engagement communautaire éprouvés que les donateurs comprennent et soutiennent.
Potentiel de financement additionnel
$202,000
Financement supplémentaire grâce à 500 personnes accompagnées*
Personnes accompagnées
$
Montant annuel
Mighty Pro Essential
$48,000/an*
Vos propres apps mobiles natives de marque
Accédez à nos Community Strategists et à l'équipe de lancement
Stratégie de Community Design™ et d'offre personnalisée
*Les forfaits Mighty Pro génèrent en moyenne $490,000/an. Il s'agit d'une offre représentative. Aucun résultat n'est garanti.
Les directives personnalisées que nous pouvons créer sur Mighty Pro nous permettent d'aborder des sujets complexes que les forums juridiques classiques ne pouvaient pas traiter.
Engagement puissant pour maximiser l'impact
YWCA a intégré 9 000 membres dans des initiatives nationales en moins d'une semaine grâce à des séquences d'accueil automatisées et des checklists personnalisées. Hope Chicago a atteint 86 % de rétention grâce aux rappels automatisés et aux notifications d'évènement.
Mighty Insights™ - Analyses pour financer votre activité
Sullivan Foundation a utilisé Mighty Insights™ pour soutenir 17,2 millions de dollars en bourses — les indicateurs exacts qui font dire oui aux financeurs.
Le plus haut niveau de sécurité possible
Quand Positive Energy Workplace a obtenu un don d'une entreprise du Fortune 10, ils ont qualifié la conformité SOC2 de Mighty de « bien valoir nos frais de licence ».
Approuvé par les organisations qui ne peuvent pas se permettre d'échouer
Ne faites aucun compromis sur votre vision : ces entrepreneurs, coachs, créateurs et entreprises ont choisi Mighty et n'ont jamais regretté.
Classé n°1 par G2
Nous occupons cette place depuis plus de 3 ans. Les avis sont littéralement unanimes : Mighty est ton partenaire le plus fiable.
Results that speak louder than good intentions alone
Transformez des programmes dispersés en impacts finançables, comme la YWCA, la Sullivan Foundation, les Love One Ambassadors, Connect Health Tech, Benevity, Hope Chicago, et 1 436 autres organisations qui constatent des résultats phénoménaux sur Mighty.
YWCA
Ils ont intégré 9 000 membres dans leurs défis nationaux et locaux sur Mighty Pro en moins d'une semaine.
Fondation Sullivan
Ils ont accordé plus de 17,2 millions de dollars de bourses et accompagnent étudiants, anciens élèves et leur conseil d'administration via leur application Mighty Pro.
Ambassadeurs Love One
Ce groupe à mission sociale transformant la vie des enfants et des familles en Ouganda a un taux d'activité mensuel de 93 % sur Mighty Pro.
Connect Health Tech
Depuis l'Université de Cambridge, cette organisation héberge plus de 40 communautés dirigées par des membres au sein de leurs applications Mighty Pro.
Benevity
Cette association a constaté une augmentation de 70 % des contributions et de l'engagement dès leur passage sur Mighty Pro.
Hope Chicago
Concentrés sur la création d'un accès équitable à l'enseignement supérieur, ils affichent un taux de membres actifs mensuels de 86% sur Mighty Pro.
Nous rendrons la transition vers Mighty Pro indolore pour votre équipe à but non lucratif
Votre équipe est déjà submergée. Nous gérons la migration vers Mighty Pro pour que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment : votre mission.
Découverte
Évitez l'épuisement technique dans votre équipe
Nous établirons précisément combien de temps et d'argent vous pourriez économiser en regroupant vos plateformes dispersées sur vos propres applications de marque, en les reliant aux résultats et au storytelling pour la collecte de fonds dans notre Accélérateur Exclusif pour Organisations à But Non Lucratif.
Chronologie + lancement
Migration sans stress garantie
Nos spécialistes migrent tout avec vous - membres, contenu, données - pendant que vous continuez à servir votre communauté. Zéro arrêt. Zéro perte de données. Zéro épuisement de l'équipe à essayer de dompter un nouveau système sans support.
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Support continu
Créé pour la pérennité des associations
Avec notre Non-Profit Accelerator dédié, votre équipe bénéficiera de cadres et d'analyses qui allègent la charge de travail tout en augmentant l'impact mesurable. De plus, la tarification exclusive association vous permet d'accéder à des fonctionnalités d'entreprise sans le coût associé.
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Votre mission mérite une plateforme performante
Pendant que vous gérez des plateformes dispersées, d'autres associations utilisent les apps de marque et l'analytique de Mighty pour sécuriser des millions. Voyez la différence en 30 minutes.
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Nous répondrons à vos questions précises
Nous vous ferons découvrir l'intérieur des apps pour associations