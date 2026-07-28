600+ Mighty Pro Hosts INCROYABLES. $500M de gains annuels pour les Hosts sur Mighty.

Coachs, auteurs, podcasteurs, créateurs, marques, entreprises, communautés de foi, associations.On a vu ce qui marche. On a vu ce qui ne marche pas. Et on a appris ce que ça demande vraiment pour construire une communauté florissante sur tes propres Applications de marque — des choses que tu ne peux apprendre nulle part ailleurs.Le mardi 28 juillet à 10 h PT, rejoins Gina Bianchini, CEO & fondatrice de Mighty et Grady Rudolph, directeur de l'ingénierie Mighty Pro pour un regard sans filtre sur ce que $500M de gains pour les Hosts nous ont appris — et où on emmène Mighty Pro cet automne.