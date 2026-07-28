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$500M plus tard : L'avenir de Mighty Pro
28 juillet 2026 @ 10:00 AM heure du Pacifique
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600+ Mighty Pro Hosts INCROYABLES. $500M de gains annuels pour les Hosts sur Mighty.
Coachs, auteurs, podcasteurs, créateurs, marques, entreprises, communautés de foi, associations.On a vu ce qui marche. On a vu ce qui ne marche pas. Et on a appris ce que ça demande vraiment pour construire une communauté florissante sur tes propres Applications de marque — des choses que tu ne peux apprendre nulle part ailleurs.Le mardi 28 juillet à 10 h PT, rejoins Gina Bianchini, CEO & fondatrice de Mighty et Grady Rudolph, directeur de l'ingénierie Mighty Pro pour un regard sans filtre sur ce que $500M de gains pour les Hosts nous ont appris — et où on emmène Mighty Pro cet automne.
En t'inscrivant, tu acceptes de recevoir nos emails au sujet de l'événement, du replay et d'autres surprises. Tu peux te désinscrire à tout moment.
L'événement commence dans :
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Nos intervenants
Gina Bianchini est la cofondatrice et PDG de Mighty, la plateforme de communauté qui a généré plus de $500M pour ses Hosts en 2025.Grady Rudolph, Directeur de l'ingénierie Pro — la personne dont tu devrais reproduire le travail si tu essayais de construire ça toi-même.
Gina Bianchini
PDG et cofondatrice, Mighty
Grady Rudolph
Directeur de l'ingénierie Pro
Prends ton billet gratuit
Voilà ce qu'on va couvrir :
3 leçons de 600+ Mighty Pro Hosts INCROYABLES et de $500M de gains pour les Hosts.
Ce qu'on a livré cette année : des API, des améliorations de l'app native, et plus encore.
Un aperçu de ce qui arrive cet automne.
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