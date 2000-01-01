Agenda tu demostración para organizaciones sin fines de lucro
Consigue un impacto que los donantes no pueden ignorar
Convierte programas dispersos en resultados medibles que aseguran financiamiento sostenible
Accede a marcos probados que han permitido a organizaciones sin ánimo de lucro como la tuya incrementar el engagement un 70% y la retención de miembros un 86%
Me pasé un trimestre completo investigando plataformas y cuando encontramos Mighty Pro, fue la opción perfecta para nuestra organización sin ánimo de lucro.
Deja que nuestros especialistas en organizaciones sin fines de lucro te muestren lo que es posible
Usaremos esta información para adaptar nuestra conversación a las metas y prioridades actuales de tu organización
I'm buying for my business
I'm researching for my company
I'm a consultant
Transformamos nuestra comunidad de 54,000 miembros en un verdadero cambio de políticas sobre diabetes a nivel nacional. Las apps han sido esenciales.
Con tus propias apps, tú tienes el control.
Únete a 1,436 organizaciones sin fines de lucro que han elegido aplicaciones con marca y análisis robustos porque los donantes financian lo que pueden ver y medir.
Apps de marca
Programas
Eventos
Comunidad
Donaciones
Ofrecemos capacitación a 1,000 organizaciones miembros a través de hubs regionales solo posibles con Mighty.
Calculadora de Oportunidades de Financiamiento
Calcula tu nuevo potencial de financiación
Descubre cuánto más financiamiento podrías asegurar con métricas comprobadas de participación de comunidad que los donantes entienden e impulsan sus inversiones.
Potencial de financiación adicional
$202,000
Financiamiento adicional por 500 personas atendidas*
Personas atendidas
$
Monto anual
Mighty Pro Essential
$48,000/año*
Tus propias apps móviles nativas de la marca
Accede a nuestro equipo de Estrategas de la comunidad y de lanzamiento
Community Design™ personalizado y estrategia de oferta
*Los planes de Mighty Pro generan un promedio de $490,000 al año. Esta es una oferta representativa. No garantizamos resultados.
Las directrices personalizadas que podemos crear en Mighty Pro nos permiten tratar temas complejos que los foros jurídicos tradicionales no podían abordar.
Participación poderosa para aumentar el impacto
YWCA incorporó 9,000 miembros a iniciativas nacionales en menos de una semana usando secuencias de bienvenida automatizadas y listas de verificación personalizadas. Hope Chicago alcanzó un 86% de retención con recordatorios automáticos y notificaciones de eventos.
Mighty Insights™ - Analítica que impulsa la financiación
Sullivan Foundation utilizó Mighty Insights™ para respaldar $17.2M en becas - las métricas exactas que hacen que los financiadores digan sí.
El nivel más alto de seguridad posible
Cuando Positive Energy Workplace consiguió una donación Fortune 10, llamaron la conformidad SOC2 de Mighty "más que justifica nuestra tarifa de licencia".
Confiado por organizaciones que no pueden permitirse fallar
No comprometas tu visión—estos emprendedores, coaches, creadores y empresas eligieron Mighty y nunca miraron atrás.
Clasificado n.º 1 por G2
Hemos mantenido ese puesto durante más de 3 años. Las reseñas son literalmente contundentes: Mighty es tu socio más confiable.
Results that speak louder than good intentions alone
Convierte programas dispersos en impacto financiable como YWCA, Sullivan Foundation, Love One Ambassadors, Connect Health Tech, Benevity, Hope Chicago, y otras 1,436 organizaciones que ven resultados fenomenales en Mighty.
YWCA
Dieron de alta a 9,000 miembros a sus retos nacionales y locales en Mighty Pro en menos de una semana.
Sullivan Foundation
Han entregado más de $17.2M en becas y apoyan a estudiantes, egresados y a su consejo a través de su app Mighty Pro.
Love One Ambassadors
Este grupo con propósito en Uganda transforma la vida de niños y familias y cuenta con un 93% de participación mensual de sus miembros en Mighty Pro.
Connect Health Tech
Desde la Universidad de Cambridge, esta organización alberga más de 40 comunidades dirigidas por miembros dentro de sus apps Mighty Pro.
Benevity
Esta organización sin fines de lucro vio un 70% más de contribuciones y participación tras mudarse a Mighty Pro.
Hope Chicago
Enfocados en crear acceso equitativo a la educación superior, tienen una tasa de miembros activos mensuales del 86% en Mighty Pro.
Haremos que la transición a Mighty Pro sea fácil para tu equipo sin fines de lucro
Tu equipo ya está saturado. Nosotros gestionamos la migración a Mighty Pro para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa: tu misión.
Descubrimiento
Evita el agotamiento tecnológico en tu equipo
Calcularemos exactamente cuánto tiempo y dinero podrías ahorrar al consolidar plataformas dispersas en tus propias apps de marca, relacionando todo con resultados e historias de recaudación de fondos en nuestro exclusivo Non-Profit Accelerator.
Cronograma + lanzamiento
Migración sin estrés garantizada
Nuestros especialistas trabajarán contigo para migrar todo—miembros, contenido, datos—mientras sigues sirviendo a tu comunidad. Sin tiempo de inactividad. Sin pérdida de datos. Sin agotamiento del personal por intentar aprender nuevos sistemas sin soporte.
Cronograma + lanzamiento
Migración sin estrés garantizada
Nuestros especialistas trabajarán contigo para migrar todo—miembros, contenido, datos—mientras sigues sirviendo a tu comunidad. Sin tiempo de inactividad. Sin pérdida de datos. Sin agotamiento del personal por intentar aprender nuevos sistemas sin soporte.
Soporte continuo
Diseñado para la sostenibilidad sin fines de lucro
A través de nuestro acelerador exclusivo para organizaciones sin fines de lucro, tu equipo aprovechará marcos y perspectivas que reducen la carga de trabajo mientras aumentan el impacto medible. Además, nuestros precios exclusivos aseguran que cuentes con funciones empresariales sin costos elevados.
Habla con un especialista sin fines de lucro
Tu misión merece una plataforma que funcione
Mientras gestionas plataformas dispersas, otras organizaciones sin fines de lucro usan las apps de marca y analítica de Mighty para recaudar millones. Ve la diferencia en 30 minutos.
Calcularemos tu oportunidad de financiamiento
Responderemos tus preguntas específicas
Te mostraremos el funcionamiento interno de apps sin fines de lucro