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$500M después: El futuro de Mighty Pro
28 de julio de 2026 @ 10:00 a. m. Pacífico
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
EVENTO VIRTUAL GRATIS
600+ Mighty Pro Host INCREÍBLES. $500M en ganancias anuales de los Host en todo Mighty.
Entrenadores, autores, podcasters, creadores, marcas, empresas, comunidades de fe, organizaciones sin fines de lucro.Hemos visto lo que funciona. Hemos visto lo que no. Y hemos aprendido cosas sobre lo que de verdad se necesita para construir una comunidad próspera en tus propias Apps de la marca que no puedes aprender de ninguna otra forma.El martes 28 de julio a las 10 a. m. PT, acompaña a Gina Bianchini, CEO y fundadora de Mighty y a Grady Rudolph, director de ingeniería de Mighty Pro para ver con honestidad lo que $500M en ganancias de los Host nos han enseñado —y hacia dónde llevamos Mighty Pro este otoño.
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Nuestros ponentes
Gina Bianchini es cofundadora y CEO de Mighty, la plataforma de comunidades que generó más de $500M para sus Hosts en 2025.Grady Rudolph, Director de Ingeniería Pro — la persona cuyo trabajo tendrías que replicar si intentaras construir esto por tu cuenta.
Gina Bianchini
CEO y cofundadora, Mighty
Grady Rudolph
Director de Ingeniería Pro
Consigue tu entrada gratis
Esto es lo que vamos a ver:
3 lecciones de 600+ Mighty Pro Host INCREÍBLES y $500M en ganancias de los Host.
Lo que lanzamos este año: APIs, mejoras en la app nativa y más.
Un adelanto de lo que viene este otoño.
Consigue tu entrada gratis
Esto es lo que vamos a ver:
3 lecciones de 600+ Mighty Pro Host INCREÍBLES y $500M en ganancias de los Host.
Lo que lanzamos este año: APIs, mejoras en la app nativa y más.
Un adelanto de lo que viene este otoño.