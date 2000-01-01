Vereinbaren Sie Ihre Demo für gemeinnützige Organisationen
Verschaffe dir Wirkung, die Förderer nicht ignorieren können
Verwandeln Sie verstreute Programme in messbare Resultate, die nachhaltige Finanzierung sichern
Nutze bewährte Rahmenwerke, mit denen Non-Profits wie deines ein Engagement-Wachstum von 70 % und 86 % Mitgliederbindung erreichen konnten
Ich habe ein ganzes Quartal damit verbracht, Plattformen zu recherchieren – und als wir Mighty Pro gefunden haben, hat es perfekt für unsere Non-Profit-Organisation gepasst.
Lassen Sie sich von unseren Non-Profit-Spezialist:innen zeigen, was möglich ist
Wir verwenden diese Informationen, um unser Gespräch auf die Ziele und aktuellen Prioritäten deiner Organisation auszurichten
I'm buying for my business
I'm researching for my company
I'm a consultant
Wir haben unsere 54.000 Mitglieder starke Community zu echter Diabetes-Politikveränderung im ganzen Land gemacht. Die Apps waren entscheidend.
Mit eigenen Apps behältst du die Kontrolle.
Schließe dich 1.436 Non-Profits an, die gebrandete Apps und umfangreiche Analysen gewählt haben – denn Spender:innen finanzieren, was sie sehen und messen können.
Marken-Apps
Programme
Veranstaltungen
Community
Spenden
Wir liefern Schulungen an 1.000 Mitgliedsorganisationen über regionale Hubs – ermöglicht nur mit Mighty.
Förderchancen-Rechner
Berechne dein neues Finanzierungs-Potenzial
Sehen Sie, wie viel mehr Finanzierung Sie mit bewährten Community-Engagement-Metriken erhalten könnten, die Spender verstehen und unterstützen.
Zusätzliches Finanzierungspotenzial
$202,000
Zusätzliche Finanzierung von 500 betreuten Personen*
Betreute Personen
$
Jahresbetrag
Mighty Pro Essential
$48,000/Jahr*
Eigene gebrandete native Mobile-Apps
Zugang zu unseren Community-Strateg:innen und dem Launch-Team
Personalisierte Community Design™- und Angebotsstrategie
*Ein Mighty Pro Plan generiert durchschnittlich $490.000/Jahr. Dies ist ein repräsentatives Angebot. Keine Erfolgsgarantie.
Die benutzerdefinierten Richtlinien, die wir auf Mighty Pro erstellen können, ermöglichen es uns, komplexe Themen zu behandeln, mit denen herkömmliche Rechtsforen nicht umgehen konnten.
Starke Beteiligung für maximale Wirkung
YWCA hat 9.000 Mitglieder in unter einer Woche mit automatisierten Willkommenssequenzen und individuellen Checklisten in nationale Initiativen integriert. Hope Chicago erreichte 86 % Retention dank automatisierter Erinnerungen und Event-Benachrichtigungen.
Mighty Insights™ – Analysen, die Wachstum fördern
Die Sullivan Foundation nutzte Mighty Insights™, um $17,2 Mio. an Stipendien zu unterstützen – genau die Metriken, die Geldgeber überzeugen.
Das höchste Sicherheitsniveau überhaupt
Als Positive Energy Workplace eine Spende von einer Fortune-10-Firma erhielt, wurde Mightys SOC2-Compliance als „jeden Cent der Lizenzgebühr wert“ gelobt.
Vertrauen von Organisationen, die es sich nicht leisten können zu scheitern
Kompromisslos deine Vision umsetzen – diese Unternehmer:innen, Coaches, Creator & Unternehmen haben Mighty gewählt und nie zurückgeblickt.
Bei G2 auf Platz 1 bewertet
Diesen Platz halten wir seit über 3 Jahren. Die Bewertungen sprechen buchstäblich für sich – Mighty ist dein zuverlässigster Partner.
Results that speak louder than good intentions alone
Verwandeln Sie verstreute Programme in förderfähige Erfolge wie YWCA, Sullivan Foundation, Love One Ambassadors, Connect Health Tech, Benevity, Hope Chicago und 1.436 weitere Organisationen mit erstaunlichen Ergebnissen auf Mighty.
YWCA
Sie haben innerhalb einer Woche 9.000 Mitglieder für ihre nationalen und lokalen Challenges auf Mighty Pro gewonnen.
Sullivan Foundation
Sie haben über $17,2 Mio. an Stipendien vergeben und unterstützen Studierende, Alumni und das Board über ihre Mighty Pro App.
Love One Botschafter:innen
Diese sinnorientierte Gruppe, die das Leben von Kindern und Familien in Uganda verändert, hat eine monatliche Aktivitätsrate von 93 % auf Mighty Pro.
Connect Health Tech
Von der University of Cambridge: Diese Organisation betreibt über 40 mitgliedsgeführte Communities in ihren Mighty Pro Apps.
Benevity
Diese gemeinnützige Organisation verzeichnete einen Anstieg von Beiträgen und Engagement von 70 %, nachdem sie zu Mighty Pro gewechselt ist.
Hope Chicago
Mit Fokus auf chancengleichen Zugang zu Hochschulbildung erreichen sie eine 86 % monatlich aktive Mitgliederquote auf Mighty Pro.
Wir machen den Wechsel zu Mighty Pro für dein Non-Profit-Team mühelos
Dein Team ist schon ausgelastet. Wir übernehmen die Migration zu Mighty Pro, damit ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt – eure Mission.
Entdeckung
Verhindern Sie Technik-Burnout in Ihrem Team
Wir zeigen dir genau, wie viel Zeit und Geld du sparst, wenn du verstreute Plattformen auf deinen eigenen Apps bündelst – und verbinden das mit Ergebnissen und Fundraising-Storytelling in unserem exklusiven Non-Profit Accelerator.
Zeitplan + Launch
Garantierte stressfreie Migration
Unsere Spezialist:innen begleiten Sie beim Umzug – Mitglieder, Inhalte, Daten – während Sie Ihrer Community weiter dienen. Kein Ausfall. Kein Datenverlust. Kein Burnout des Teams durch selbstständiges Herausfinden neuer Systeme.
Zeitplan + Launch
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Kontinuierliche Unterstützung
Ermöglicht nachhaltiges Arbeiten für Non-Profits
Durch unseren dedizierten Non-Profit Accelerator nutzt Ihr Team Frameworks und Einblicke, die die Arbeitslast reduzieren und nachweislich mehr Wirkung erzielen. Dank exklusiver Nonprofit-Preise erhalten Sie zudem Enterprise-Features ohne Enterprise-Kosten.
Sprechen Sie mit einem Nonprofit-Spezialisten
Deine Mission verdient eine funktionierende Plattform
Während du dich mit verstreuten Plattformen abmühst, nutzen andere Non-Profits Mightys gebrandete Apps und Analysen, um Millionen zu sichern. Sieh den Unterschied in 30 Minuten.
Wir berechnen deine Fördermöglichkeit
Wir beantworten deine konkreten Fragen
Wir nehmen dich mit in Non-Profit-Apps