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$500M später: Die Zukunft von Mighty Pro
28. Juli 2026 @ 10:00 AM Pacific
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600+ FANTASTISCHE Mighty Pro Hosts. $500M an jährlichen Host-Einnahmen auf Mighty.
Coaches, Autoren, Podcaster, Creator, Marken, Unternehmen, Glaubensgemeinschaften, Non-Profits.Wir haben gesehen, was funktioniert. Wir haben gesehen, was nicht funktioniert. Und wir haben gelernt, was es wirklich braucht, um eine florierende Community auf deinen eigenen Markenapps aufzubauen – Dinge, die du sonst auf keinem anderen Weg lernst.Sei am Dienstag, den 28. Juli um 10 Uhr PT dabei, wenn Mighty CEO & Gründerin Gina Bianchini und Director of Mighty Pro Engineering Grady Rudolph einen ehrlichen Blick darauf werfen, was uns $500M an Host-Einnahmen gelehrt haben – und wohin wir Mighty Pro diesen Herbst bringen.
Mit deiner Anmeldung erklärst du dich damit einverstanden, E-Mails von uns über das Event, Wiederholungen und andere Goodies zu erhalten. Du kannst dich jederzeit abmelden.
Event beginnt in:
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Unsere Sprecher
Gina Bianchini ist Mitgründerin und CEO von Mighty, der Community-Plattform, die im Jahr 2025 über $500M für ihre Hosts generiert hat.Grady Rudolph, Director of Pro Engineering – die Person, deren Arbeit du replizieren müsstest, wenn du versuchen würdest, das alles selbst zu bauen.
Gina Bianchini
CEO & Mitgründerin, Mighty
Grady Rudolph
Director Pro Engineering
Hol dir dein kostenloses Ticket
Das erwartet dich:
3 Lektionen von 600+ FANTASTISCHEN Mighty Pro Hosts und $500M an Host-Einnahmen.
Was wir dieses Jahr gelauncht haben: APIs, Erweiterungen für die native App und vieles mehr.
Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was diesen Herbst kommt.
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