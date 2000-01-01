"O crescimento de 50% em 2 semanas validou minha teoria—precisávamos de nossos próprios Apps de marca para crescer mais rápido."
Seja dono da sua audiência.Seja dono do seu crescimento.
Com um aplicativo móvel com a sua marca e equipe de estratégia dedicada, o Pro foi feito para empreendedores, organizações sem fins lucrativos e marcas que desejam escalar.
59%
membros ativos semanalmente
80%
retenção anual de receita
84%
atividade liderada pelos membros
O que esperar da sua demonstração
Exemplos ao vivo de Apps de marca que combinam com seu nicho
Benchmarks de receita de comunidades semelhantes à sua
Um caminho claro a seguir com clareza de preços e um cronograma
Vamos começar
Insira seu e-mail para começar. Leva cerca de 30 segundos.