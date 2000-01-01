"50% groei in 2 weken bevestigde mijn theorie—we hadden onze eigen Merkapps nodig om sneller te groeien."
Word eigenaar van je publiek.Word eigenaar van je groei.
Met een volledig in eigen huisstijl gemaakte mobiele app en een toegewijd strategieteam is Pro gebouwd voor ondernemers, non-profitorganisaties en merken die willen schalen.
59%
wekelijks actieve leden
80%
jaarlijkse omzetbinding
84%
activiteit geleid door leden
Wat je kunt verwachten tijdens je demo
Live voorbeelden van Merkapps die passen bij jouw niche
Omzetbenchmarks van communities die vergelijkbaar zijn met die van jou
Een duidelijke weg vooruit met heldere prijzen en een tijdlijn
Laten we beginnen
Vul je e-mailadres in om te beginnen. Het duurt ongeveer 30 seconden.