Esploriamo insieme la tua migrazione
Prepareremo la chiamata basandoci su tutto ciò che ci condividerai—e se sarà adatto, creeremo anche un prototipo personalizzato.
Ti mostreremo esempi rilevanti
Condivideremo numeri reali e stimeremo il tuo ROI
Condivideremo cosa rende Mighty diverso
Abbiamo valutato tutte le piattaforme per community e corsi per il nostro mastermind di fascia alta. Solo Mighty Networks offriva un incredibile coinvolgimento dei membri su app mobili a nostro marchio.
Seleziona piattaforme
Circle
Facebook Group
Hivebrite
Kajabi
Memberpress
Podia
Skool
Slack
Teachable
Thinkific
Wordpress Plugin
Altro