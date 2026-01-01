Mighty est une plateforme de communauté avec des cours, des adhésions, des événements et du commerce. Ses API et connexions MCP offrent aux outils IA des moyens d’étudier le produit, d’aider à créer des intégrations ou de travailler avec du contenu de communauté autorisé.

Non. La documentation développeur, les pages Markdown et le serveur MCP de documentation sont publics. L’accès à une communauté privée ou l’appel de ses API nécessitent l’authentification et les autorisations appropriées.

Non. Une connexion MCP de membre suit les autorisations existantes du compte authentifié. Le Host doit activer l’accès, et l’assistant ne peut utiliser que les capacités prises en charge disponibles pour ce membre.

L’API Administrateur est disponible avec Scale, Growth et Mighty Pro. La création d’applications OAuth pour l’API sans interface nécessite Scale ou un forfait supérieur. Les fonctionnalités individuelles dépendent du forfait de la communauté. Vérifie les exigences actuelles.

De quel forfait ai-je besoin pour les API ?

Où vérifier les prix et la disponibilité ? +

Utilise la page de tarifs en temps réel pour les prix à jour, les conditions de facturation, les limites de fonctionnalités et les détails de l’essai. Ce brief renvoie vers la source plutôt que de figer un prix qui peut changer. Voir les tarifs actuels.