"50% Wachstum in 2 Wochen hat meine Theorie bestätigt – wir brauchten unsere eigenen Markenapps, um schneller zu wachsen."
Deine Zielgruppe gehört dir.Dein Wachstum gehört dir.
Mit einer vollständig gebrandeten Mobile-App und einem eigenen Strategie-Team ist Pro für Entrepreneure, gemeinnützige Organisationen und Marken gemacht, die skalieren wollen.
59%
wöchentlich aktive Mitglieder
80%
jährliche Umsatzbindung
84 %
von Mitgliedern geleitete Aktivitäten
Was Sie bei Ihrer Demo erwartet
Live-Beispiele für Markenapps, die zu deiner Nische passen
Umsatz-Benchmarks von Communities, die deiner ähnlich sind
Ein klarer Weg nach vorne mit transparenter Preisgestaltung und einem klaren Zeitplan
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