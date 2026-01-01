01 Mighty evaluieren 02 Mit Mighty bauen 03 Verbinde deine Community

Nutze den Marketing-MCP-Server, um Pläne zu erkunden, Funktionen zu vergleichen und mehr über Mighty zu erfahren. Für einen schnellen Überblick starte mit dem unten stehenden Produkt-Briefing.

Integriere die Docs in deinen Workflow. Keine Authentifizierung

Verbinde einen kompatiblen MCP-Client, um die öffentliche Entwickler-Dokumentation zu durchsuchen und Markdown abzurufen. Diese Verbindung liest die Dokumentation; sie greift nicht auf eine private Community zu.

mcp.json Kopieren { "mcpServers": { "mighty-networks-docs": { "url": "https://docs.mightynetworks.com/mcp" } } }

Einrichtungsanweisungen für dein KI-Tool