Wat je zou kunnen bouwen

Eindeloze widget-opties, allemaal rechtstreeks van de graph.

Elke kaart hieronder is het soort component dat het team van een klant kan uitbrengen in hun eigen designsysteem, op hun eigen site of app. Wat elk component aandrijft is een GraphQL query — getoond onder de kaart — in plaats van een backend-project. Draai een kaart om (of klik op Remix) om dezelfde query in een compleet ander designsysteem te zien: het maakt de graph niet uit hoe je UI eruitziet. Namen en cijfers zijn voorbeelden.