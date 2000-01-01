Infraestructura de pagos

Los pagos rápidamente se vuelven un problema de producto, cumplimiento y soporte por sí solos.

Mighty soporta suscripciones, cambios de plan, prorrateo, pruebas gratis, cupones, regalos, compras únicas, pagos, y múltiples monedas.

Dunning y recuperación de pagos fallidos. Recuperar pagos fallidos protege ingresos que, si no, se perderían por churn involuntario.

Recuperar pagos fallidos protege ingresos que, si no, se perderían por churn involuntario. Impuestos. El impuesto a las ventas, el IVA y las reglas de nexus necesitan atención constante.

El impuesto a las ventas, el IVA y las reglas de nexus necesitan atención constante. El alcance PCI se queda del lado de Mighty, así que tu frontend no toca los datos de la tarjeta.

Las herramientas de soporte existentes cubren contracargos, reembolsos y disputas.