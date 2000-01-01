Finanzinfrastruktur

Zahlungen werden schnell zu einem eigenen Problem für Produkt, Compliance und Support.

Mighty unterstützt Abonnements, Plan-Wechsel, anteilige Abrechnungen, Testzeiträume, Gutscheine, Geschenke, Einmalzahlungen, Auszahlungen und mehrere Währungen.

Mahnwesen und Rückgewinnung fehlgeschlagener Zahlungen. Die Rückgewinnung fehlgeschlagener Zahlungen schützt Einnahmen, die sonst als unfreiwillige Kündigungen verloren gehen würden.

Die Rückgewinnung fehlgeschlagener Zahlungen schützt Einnahmen, die sonst als unfreiwillige Kündigungen verloren gehen würden. Steuern. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Nexus-Regeln erfordern ständige Aufmerksamkeit.

Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Nexus-Regeln erfordern ständige Aufmerksamkeit. Der PCI-Scope bleibt auf der Seite von Mighty, sodass dein Frontend nicht mit Kartendaten in Berührung kommt.

Bestehende Support-Tools decken Rückbuchungen, Rückerstattungen und Konflikte ab.